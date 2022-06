Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Marcin Przydacz, wiceszef MSZ. W czwartek wizytę w Kijowie złożyli prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Mario Draghi i prezydent Rumunii Klaus Iohannis. Naszego gościa zapytamy, czy ta wizyta przybliża Ukrainę do wstąpienia do Unii Europejskiej i czy na najbliższym unijnym szczycie ten kraj ma szansę uzyskać status kandydata? Sprawdzimy też, czy zachodni przywódcy nie naciskają na Ukrainę, by ta zasiadła do ponownych rozmów z Rosją.