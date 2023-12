Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie dziś Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Porozmawiamy z nim między innymi o kończących się rządach Prawa i Sprawiedliwości oraz spodziewanym powołaniu nowej Rady Ministrów z Donaldem Tuskiem na czele. Kiedy zaprzysiężenie nowego rządu? Czy to Donald Tusk, już jako premier, pojedzie na czwartkowy szczyt UE w Brukseli? Jakie oczekiwania ma wobec niego głowa państwa?

Marcin Mastalerek / Archiwum RMF FM

Byłego rzecznika i spin doctora PiS zapytamy ponadto, co w ciągu kilku najbliższych lat czeka Prawo i Sprawiedliwość. Jaką będzie opozycją, jakie ma szanse na odzyskanie władzy? Kto powinien zostać kandydatem tej partii w wyborach prezydenckich w 2025 roku?

Z Marcinem Mastalerkiem porozmawiamy ponadto, w realizacji których zapowiedzi przedwyborczych PO i jej koalicjantów prezydent byłby skłonny pomóc. Czy zaakceptowałby np. powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego, ustawę o związkach partnerskich albo likwidację CBA?

