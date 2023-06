Gościem poniedziałkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie Marcin Mastalerek, były rzecznik PiS, a obecnie społeczny doradca prezydenta Andrzeja Dudy i wiceprezes Ekstraklasy SA. Porozmawiamy z nim między innymi sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Czy partia Jarosława Kaczyńskiego jest w defensywie i na najlepszej drodze do oddania władzy jesienią? Jakie błędy popełniła? Czy powinna przeprosić za spot, w którym wykorzystano materiały filmowe z obozu w Auschwitz?

Marcin Mastalerek / Darek Delmanowicz / PAP

Zapytamy też o poczynania głowy państwa. Czy prezydent Duda pogubił się w sprawie komisji weryfikacyjnej, najpierw podpisując ustawę w tej sprawie, później składając w Sejmie projekt jej nowelizacji?

A o co chodzi w najnowszej inicjatywie legislacyjnej Andrzeja Dudy, który chce, by rząd konsultował z nim kandydatury na członków unijnych instytucji, takich jak Komisja Europejska czy TSUE? Prezydent przygotowuje się w ten sposób na przegraną swego obozu politycznego? A jeśli jesienią wygra Platforma Obywatelska, to czeka nas wojna o kształt polskiej polityki europejskiej?

