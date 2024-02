Gościem Porannej rozmowy w RMF FM jest Marcin Horała, były pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Porozmawiamy m.in. o funkcjonowaniu, w tym o wydatkach spółki, która ma budować Centralny Port Komunikacyjny.

Premier Donald Tusk zarzucił niedawno Prawu i Sprawiedliwości, iż jego nominaci w CPK wydali do tej pory 2,7 mld złotych. Na co przeznaczono te pieniądze i czy każdy z wydatków był uzasadniony?

Z politykiem PiS poruszymy ponadto tematy związane z kwietniowymi wyborami samorządowymi, w tym również ze stale słabnącymi notowaniami partii Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość w kluczowych miastach wystawia do wyborów prezydenckich na ogół mało znanych kandydatów?

Zapytamy też o to, jak była formacja rządząca przygotowuje się do kolejnych tegorocznych wyborów - do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się na początku czerwca. Czy Marcin Horała także, jak wielu jego kolegów, chciałby przenieść się do Brukseli? Czy na listach PiS znajdą się takie osoby jak były prezes Orlenu Daniel Obajtek czy były szef TVP Jacek Kurski?

