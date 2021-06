Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie dzisiaj wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Zapytamy, czy Platforma Obywatelska szykuje się na przyspieszone wybory parlamentarne i czy Donald Tusk wróci do krajowej polityki. Padnie także pytanie o to, co oznacza objęcie przez Grzegorza Schetynę funkcji szefa dolnośląskich struktur PO. Zapraszamy na rozmowę Roberta Mazurka!

