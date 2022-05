​Dr Maciej Szlinder będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Porozmawiamy o pieniądzach rozdawanych całkiem za darmo, czyli o Bezwarunkowym Dochodzie Podstawowym. Dowiemy się, gdzie w Polsce ruszy ten pionierski program i kto zostanie objęty eksperymentem.

Dr Maciej Szlinder / Facebook

Z prezesem Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego porozmawiamy także o szansach na zmianę polskiej polityki społecznej i wprowadzenia takiego rozwiązania na stałe. Naszego gościa zapytamy również o podobne eksperymenty i ich rezultaty w innych krajach Europy.

