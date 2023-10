„Ręka rękę myje. Youtuberzy z tego środowiska nagrywali się nawzajem, żeby mieć haki na siebie. Po to idziesz na imprezę, żeby nagrywać kogoś, żeby mieć coś na niego. A on robi dokładnie to samo, żeby mieć coś na ciebie” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM o aferze pedofilskiej w polskim YouTube - Maciej Dąbrowski, "Człowiek Warga", youtuber i osobowość medialna. Gość Roberta Mazurka podpowiedział również, jak uchronić swoje dzieci przed zagrożeniami w internecie.

Maciej Dąbrowski, Człowiek Warga / Piotr Szydłowski / RMF FM

Robert Mazurek zapytał swojego gościa, czy afera pedofilska w polskim YouTube jest klęską wizerunkową, czy to poważniejszy kryzys. "W każdym środowisku są zgniłe jabłka. Tutaj mamy zgniły jabłecznik, właściwie całe ciasto. Nie wykluczajmy całego środowiska przez kilka osób, które są ohydnymi potworami" - mówił Człowiek Warga.

"To naprawdę kilka osób, nie jakaś szajka pedofilska, która krąży. Wszystko zależy od człowieka, to nie kwestia rangi. Czy jesteś najbardziej znanym youtuberem w Polsce, czy na świecie, to nie ma znaczenia. W każdym środowisku zdarzają się tego typu rzeczy. Teraz YouTube jest na świeczniku i bardzo dobrze, że wyszła ta afera, że w końcu coś zostało z tym zrobione" - kontynuował gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Maciej Dąbrowski podkreślił, że ani on, ani nikt z jego najbliższego otoczenia nie wiedział, co się dzieje. "Trwa polowanie na czarownice. Mamy ludzi, którzy byli bezpośrednio związani z tym środowiskiem, gdzie proceder trwał właściwie od dekady" - mówił youtuber.

Robert Mazurek pytał swojego gościa, jak w ogóle mogło dojść do sytuacji, kiedy idole nastolatek dopuszczali się czynów pedofilskich. "Niektórzy pytają, 'gdzie byli rodzice tych dziewczynek', ale głównymi winowajcami są ci chorzy ludzie, którzy to robili. Oni są głównymi sprawcami tego całego zdarzenia, całego procederu. Nie można na nikogo zwalać winy, szczególnie na te dziewczyny" - stwierdził Dąbrowski.

Jedna z głównych postaci afery pedofilskiej, Stuart Burton występujący pod pseudonimem "Stuu", organizował imprezy, na które zapraszał 13-, 14-latki, ale też patostreamerów, regularnie oskarżanych o przemoc i molestowanie. Prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM pytał, jak to możliwe, że takie szczegóły wcześniej nie zostały ujawnione. "Ręka rękę myje. Youtuberzy z tego środowiska nagrywali się nawzajem, żeby mieć haki na siebie. Po to idziesz na imprezę, żeby nagrywać kogoś, żeby mieć coś na niego. A on robi dokładnie to samo, żeby mieć coś na ciebie" - mówił Człowiek Warga w RMF FM.

A jak rodzice mogą ochronić swoje dzieci przed zagrożeniami w internecie? "Mówi się: nie poznawaj swojego idola, bo przestanie nim być. Rodzice muszą mieć pełną świadomość tego, co ich dzieci robią w sieci. Te dziewczynki miały motywację, żeby poznać swojego idola. Kiedy sytuacja się odwróciła i to nie one adorowały, a były adorowane przez swojego idola, przez takiego drapieżcę, który jest młody, przystojny, to były w stanie zrobić wszystko, żeby się z nim spotkać" - podsumował Maciej Dąbrowski w Porannej rozmowie w RMF FM.