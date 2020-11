​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Leszek Miller. Europoseł SLD i były premier odpowie na pytania o to, co powinien zrobić polski rząd ws. budżetu unijnego. Czy zawetowanie ustaleń z unijnego szczytu może przynieść naszemu krajowi jakieś korzyści? Czy warto negocjować, by doprowadzić do kompromisu?

