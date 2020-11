Dopiero kończy się liczenie głosów w kluczowych stanach. Nie podchodzę do wyborów prezydenckich w USA emocjonalnie – mówił Krzysztof Szczerski, gość Porannej rozmowy w RMF FM. To pierwsza tura wyborów, drugą będzie batalia sądowa, oby nie doszło do trzeciej, czyli manifestacji na ulicach – dodał szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Jesteśmy gotowi do współpracy z każdą administracją amerykańską – podkreślał nasz gość, nawiązując do podliczanych wciąż głosów oddanych przez Amerykanów w wyborach prezydenckich w USA. Szczerski zapewnił o dobrych relacjach Pałacu Prezydenckiego z lokatorem Białego Domu, niezależnie od tego, kto nim będzie: Donald Trump czy Joe Biden.

