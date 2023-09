​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak. Porozmawiamy z nim między innymi o relacjach polsko-ukraińskich po tym, jak Polska jednostronnie przedłużyła embargo na produkty rolne z tego kraju.

Krzysztof Bosak / Jakub Rutka / RMF FM

Krzysztofa Bosaka zapytamy też kto jest winien temu, że ukraińskie zboże pozostało w Polsce, zamiast jechać dalej na zachód, oraz jak Konfederacja zapatruje się na ewentualne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej.

Tematem Porannej rozmowy w RMF FM będzie też program wyborczy ugrupowania Krzysztofa Bosaka. Ile powinna wynosić w Polsce pensja minimalna? Czy nasz kraj powinien zrezygnować z pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy? Porozmawiamy ponadto jak szeroki powinien być dostęp do broni w Polsce, jak Konfederacja postrzega prawa zwierząt oraz jakie prawa powinny mieć w naszym kraju kobiety.

