"Wykluczam koalicję z PiS-em" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz. Wtóruje mu Paweł Kukiz, drugi gość Roberta Mazurka. "Nie ma takiej opcji, żebym wszedł w koalicję z kimś, kto nie chce realizować moich postulatów. Wejdę w koalicję z każdym, kto mi da gwarancję realizacji naszych postulatów" - tłumaczy Kukiz. Pytany, dlaczego wspólnie z PSL-em idzie do wyborów parlamentarnych pod szyldem Koalicji Polskiej, odpowiada: "Wszystkie partie w Polsce są dotknięte patologią. Jedynie PSL wpisało w swój program postulaty Kukiza, które po wejściu w życie likwidują patologie we wszystkich partiach politycznych".

W swoim życiu wiele rozmów nt. koalicji przeprowadziłem. Nigdy nie było tak dużo o programie. Nie rozejdziemy się, będziemy wspólnie podejmować decyzje - tak o Koalicji Polskiej mówi Kosiniak-Kamysz. Do realizacji naszych postulatów będziemy wspólnie w jednym klubie. Jeżeli PSL zacząłby "ściemniać", to wtedy będziemy z tego klubu wychodzić - dodaje Kukiz. Kukiz nie idzie do Sejmu po to, by grzać tam tyłek w ławach sejmowych, bo mogłem pójść z PiS-em, tylko po to, by wprowadzić tam te postulaty, których żadne inne partie polityczne nie chcą - tłumaczy.

Nie wstąpiłem do ZSL, ani do PSL. Mówiłem tyle różnych rzeczy - jestem artystą, człowiekiem o dużej wyobraźni, przez 4 lata nauczyłem się pragmatyzmu, zdałem sobie sprawę z tego, że bez struktur, bez pieniędzy nie jestem w stanie osiągnąć tych celów, które sobie wytyczyłem dawno temu. A tymi celami jest zmiana państwa partyjnego na państwo obywatelskie - tłumaczy Kukiz. Mogliśmy być na listach z Platformą, Paweł Kukiz mógł pójść z PiS-em, ale wybraliśmy wierność idei i wspólną walkę i to nas łączy - dodaje Kosiniak-Kamysz. Szef PSL pytany przez Roberta Mazurka o to, czy jest antysystemowy, odpowiada: "w ujęciu zmiany systemu - tak".

Robert Mazurek, RMF FM: To był pochmurny, zimny czwartek. 16 marca 2017 roku, 2 i pół roku temu w naszym studiu czekał on. Młody, ale już doświadczony, świetnie wykształcony. Przystojny, bożyszcze kobiet, mężczyzn i płci wszelakiej - czyli Władysław. I wtedy wpadł jak ogień bez zapowiedzi: celebryta, dynamit, petarda - czyli Paweł. Wcześniej mówili o sobie per "mafia", "złodzieje", "pijak". Coś jednak pękło, coś się zmieniło i dziś przed państwem po raz drugi wspólnie, najbardziej niespodziewany duet tych wyborów: Władysław Kosiniak-Kamysz i Paweł Kukiz z zawodu Kukiz.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem...

Paweł Kukiz: Zawsze.

Panowie, zadam to pytanie dość bezpośrednio, ale wybaczcie tą niejawność. Co wy takiego bierzecie, że wam się w głowie pomieściło, że się Kukiz z PSL-em może pożenić?

Paweł Kukiz: To, co pan nam sprezentował ostatnim razem w 2017 roku. Do tej pory trzyma.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Trzyma, trzyma. Tu się wszystko zaczęło, więc tak naprawdę wiele rozmów, wspólna idea, nie pójście na łatwiznę - bo my mogliśmy być na listach z Platformą, dużo o tym rozmawialiśmy, są pewne zobowiązania. Paweł Kukiz...

Tak, chciałem od razu powiedzieć, że przegrałem zakład z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ten zakład mam zamiar zrealizować.

Władysław Kosiniak-Kamysz: ....Paweł Kukiz mógł pójść z PiS-em, ale wybraliśmy wierność idei i walkę wspólną i to nas łączy, łączy nas program. Jeżeli dzisiaj Polska jest tak podzielona i my się dogadaliśmy, to naprawdę jest szansa, żeby Polskę zjednoczyć.

