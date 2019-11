"Chciałbym być kandydatem (na prezydenta – przyp. red.) nie tylko jednej formacji, ale Koalicji Polskiej, innych środowisk" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz. "To jest decyzja, którą podejmuje konwencja wyborcza" - tak prezes PSL odpowiedział na pytanie Roberta Mazurka, czy ostatecznie będzie kandydował na prezydenta. Kosiniak-Kamysz żartobliwie dodał, że jeśli o prezydenturę będzie ubiegał się Marek Suski, to on zrezygnuje ze startu w wyborach.

REKLAMA