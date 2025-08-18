"Myślimy pozytywnie. Musimy poszukiwać zakończenia wojny i jesteśmy wdzięczni prezydentowi Trumpowi za to, że poszukuje (rozwiązań - przyp. RMF FM) w różny sposób, oczywiście można to różnie oceniać. Mamy nadzieje, że dzisiejsze rozmowy prezydenta Zełenskiego i liderów europejskich z prezydentem Trumpem będą skuteczne" – powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce. Jak zapowiedział, bez Ukrainy nie da się rozmawiać o Ukrainie.

Wideo youtube

Dziś odbędą się rozmowy prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi liderami.

Nie wiemy, jak się skończą rozmowy, mamy nadzieję, że pozytywnie dla Ukrainy i dla świata, dlatego że Ukraina jest pierwsza, która poszukuje pokoju, ale nie ceną sprzedania się Rosji. Czyli nie oddajemy terytoriów, bo tak Rosja chce, bo te ustępstwa będą skutkowały jeszcze większym zagrożeniem - twierdzi Wasyl Bodnar.

Ziemia za pokój

W niedzielę wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff w wywiadzie dla CNN powiedział, że Rosja zaoferowała "ustępstwa w sprawie niektórych innych regionów" poza Donbasem. Ambasador zaznacza jednak, że Donbas nie zostanie oddany w całości.

To, co chce Putin, nie oznacza, że to musi być spełnione. Musimy tutaj walczyć także dyplomatycznie, żeby najpierw zawiesić działania wojenne, a później rozmawiać o tym, jak będzie wyglądała linia frontu czy rozgraniczenia - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Jak przyznaje Bodnar, przygotowanie układu pokojowego wymaga wielkiej pracy. Wszystkie szczegóły muszą być opracowane przez ekspertów, wojskowych i polityków.

Trzeba też uwzględnić sytuację wewnętrzną, czyli społeczeństwo ukraińskie musi to zaakceptować, a także wojsko. Musimy uwzględnić wszystkie warunki, zanim zaproponujemy jakieś porozumienie bezpośrednie. Nie chodzi o to, żebyśmy handlowali terytoriami, bo żaden rząd, żaden prezydent nie ma takich pełnomocnictw - tłumaczy ambasador.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy

