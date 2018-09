"Staramy się na bieżąco spłacać nasze zobowiązania" - mówi szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer pytana o to, jak jej ugrupowaniu idzie spłacanie długów. Na pytanie "spłacanie z czego?" gość Roberta Mazurka w RMF FM odpowiada: zachęcam do wpłacania na Nowoczesną. "Uważam, że Nowoczesna jest potrzebna. Dlatego zachęcam" - podkreśla.

Katarzyna Lubnauer, gość Roberta Mazurka w RMF FM, na pytanie, czy czuje się jak "przystawka Schetyny" odpowiada: Nie czuję się tak. "Nowoczesna ma swoje cele. To wartości i ludzie, których chcemy wprowadzić do samorządów - tłumaczy. Wystawiamy w wyborach samorządowych wielu kandydatów, na miejscach, które dają szansę na to, żeby zrobić dobry wynik - dodaje szefowa Nowoczesnej.

Katarzyna Lubnauer pytana, czy rozmawia z Ryszardem Petru, odpowiada: widuję go w Sejmie. Raczej nie rozmawiamy. Nie ma o czym - tłumaczy.



Byliśmy za modyfikacją 500 plus. Nie za likwidacją - mówi poranny gość Roberta Mazurka w RMF FM. Jak dodaje: 300 plus to nie jest rozwiązanie systemowe (...). Jestem za tym, żeby podobne pieniądze poszły na rozwój polskiego szkolnictwa - tłumaczy.



W Światowym Dniu Królika szefowa Nowoczesnej przyznaje: mam ochotę zrobić królika w sosie musztardowym. "A do tego białe wino".

Robert Mazurek: Światowy Dzień Królika, obiecałem, że będzie o tym, ale królik to danie główne, prawda?

Katarzyna Lubnauer: Królik to, rozumiem, na koniec.

Chciałem powiedzieć: to danie główne, więc zacznijmy od przystawek. Były kiedyś przystawki Kaczyńskiego. Jak się pani czuje w roli przystawki Schetyny?

Nie czuję się tak. Nowoczesna ma swoje cele do zrealizowania w tej koalicji...

(Śmiech) "Swoje cele" - wielu PiS-owców się rozmarzyło już, myśląc o celach dla was.

No tak, rzeczywiście oni w temacie cel są specjalistami. Natomiast ja mam na myśli raczej nasze wartości, które chcemy wprowadzić do samorządów i naszych ludzi, nowe twarze w samorządach. Chyba nie mielibyśmy szansy wprowadzenia tylu ludzi w jakimkolwiek innym układzie - dobiera się pewną strategię.

Tam były przystawki, teraz PO ma swoich tzw. koalicjantów. Jak się pani czuje w roli takiego "skrzydełka motyla" - jak to tygodnik "Polityka" was umieścił? Były przystawki Kaczyńskiego, są skrzydełka Schetyny.

Czym byłby motyl bez skrzydełek? To jest raz...