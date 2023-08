​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM w piątek będzie wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer. Porozmawiamy z nią m.in. o ogłoszonych w czwartek "jedynkach" list PiS do Sejmu. Czy Katarzyna Lubnauer, która w październikowych wyborach będzie startować z Warszawy, żałuje, że za półtora miesiąca nie będzie miała okazji zmierzyć się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim? Na ile mandatów w stolicy liczy Koalicja Obywatelska?

Wiceprzewodniczącą Nowoczesnej zapytamy też, jak zapatruje się na ewentualny wspólny powyborczy klub KO z Romanem Giertychem? Czy wierzy w jego zapewnienia o lojalności wobec Koalicji Obywatelskiej?

Tematem rozmowy będzie też sytuacja w oświacie. Na piątek zapowiedziany jest bowiem protest nauczycieli przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki; w poniedziałek natomiast rozpoczyna się nowy rok szkolny. Co czeka uczniów i ich wychowawców w najbliższych miesiącach?

