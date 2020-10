Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Katarzyna Lubnauer. Posłanka Koalicji Obywatelskiej i była szefowa Nowoczesnej odpowie na pytania o polityczne plany jej ugrupowania. Politycy KO liczyli na to, że kryzys w rządzie skończy się przedterminowymi wyborami, jednak w obliczu porozumienia w Zjednoczonej Prawicy, opozycję czeka prawdopodobnie długi marsz po władzę. Czy Lubnauer ma pomysł na to, jak przekonać do siebie wyborców tak, by za 3 lata to jej partia rządziła w Polsce?

