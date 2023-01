​Gościem czwartkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie kard. Gerhard Müller, bliski współpracownik zmarłego w sobotę papieża Benedykta XVI, a w przeszłości m.in. prefekt Kongregacji Nauki i Wiary (w latach 2012-2017). Jakim papieżem był Benedykt XVI? Jaki Kościół po sobie zostawił? Czy zrobił wystarczająco dużo, aby walczyć z nadużyciami seksualnymi duchownych? To pytania, które Robert Mazurek zada swemu gościowi.

Kard. Gerhard Ludwig Mueller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, podczas prezentacji swojej książki pt. "Dogmatyka katolicka", która odbyła się w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie - listopad 2015 r. / Rafał Guz / PAP

Z kard. Müllerem gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM porozmawia też o wyzwaniach, które obecnie stoją przed Kościołem Katolickim. Czy w niedługim czasie należy liczyć się również z abdykacją papieża Franciszka?

