​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Kamil Bortniczuk. Poseł klubu PiS odpowie na nasze pytania o rozłam w Porozumieniu, partii do której należy. Bortniczuk wraz z europosłem Adamem Bielanem nie uznają prezesury Jarosława Gowina i twierdzą, że wicepremier uzurpuje sobie prawo do przewodzenia partią. Skutkiem ich buntu jest wykluczenie z ugrupowania. Co teraz zrobią politycy? Czy jedność, a co za tym większość rządowa jest zagrożona?

