"Są inne urządzenia homologowane, dopuszczone do użytku, które oficjalnie policja wskazuje jako zgodne z przepisami. Na bardzo krótkich trasach - to nie są rozwiązania dobre do dłuższej podróży - można z nich korzystać" – tak wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta odpowiedział w Porannej rozmowie RMF FM na pytanie o wożenie dzieci służbowym autem bez fotelików. "Jak zdarza mi się podjechać po drodze do pracy z dziećmi to płacę za to" – zapewnił.

Wideo youtube Sebastian Kaleta tłumaczył w RMF FM, że wozi dzieci w fotelikach w swoim aucie, a w samochodzie służbowym ma odpowiednie urządzenia, których można używać zamiennie. Kilka dni temu "Fakt" opublikował zdjęcia , na których widać Kaletę odwożącego służbową limuzyną dzieci do przedszkola. Kaleta odniósł się też do burzy wokół nowych wątków afery taśmowej i zeznań Marcina W., o których pisał najpierw "Newsweek", a później decyzją prokuratora generalnego zostały one upublicznione. Donald Tusk wyciągnął sobie jakiś fragment zeznań tego człowieka, zrobił z niego wyrocznię. Wręcz mówił, że to Rosjanie osadzili rząd Zjednoczonej Prawicy. Zbigniew Ziobro powiedział, że do zeznań każdego świadka tego typu należy podchodzić z dystansem. Skoro jest wyrocznią dla Donalda Tuska to zapoznajmy się z wszystkimi jego słowami - opowiadał wiceminister sprawiedliwości. Tusk zawierzył człowiekowi, który twierdzi, że jego syn brał łapówkę. Dał mu wiarę, pełną wiarę - przekonywał. Nie był w stanie powiedzieć, jakie konkretnie osoby zostały przesłuchane w sprawie rzekomej łapówki dla szefa PO. Tłumaczył, że w zagranicznych instytutach badawczych analizowane są telefony i inne urządzenia nagrywające Marcina W.