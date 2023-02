Nowy rok doktor Jolanta Tyczyńska, pediatra i neonatolog z Warszawy, rozpoczęła z ogromnym rachunkiem do zapłacenia, który wystawił jej Narodowy Fundusz Zdrowia. Karę 161 555 zł pediatra musi zapłacić za to, że pacjentom powyżej 18. roku życia przepisywała specjalne mleko. Naszego gościa zapytamy o to, za co dokładnie NFZ wystawił jej rachunek i czy lekarka zamierza go zapłacić? Sprawdzimy też, czy szczyt infekcji na grypę, RSV i Covid-19 jest już za nami, czy możemy się spodziewać nowej fali zachorowań w marcu.