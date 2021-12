„Lepiej się zaszczepić, niż przeżyć to co ja” – mówi poseł PiS Jerzy Materna. Polityk wiosną zachorował razem z żoną na Covid-19. Oboje byli niezaszczepieni. Żona Materny nie przeżyła. I właśnie o tym, czy dziś żałuje, że się nie zaszczepił i co powiedziałby tym, którzy nie wierzą w pandemię koronawirusa, porozmawiamy z Jerzy Materną w Porannej rozmowie w RMF FM.

