​Gościem środowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie senator Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Filip Libicki, z którym porozmawiamy m.in. o współpracy opozycji i przygotowaniach do jesiennych wyborów parlamentarnych.

Jan Filip Libicki / Karolina Bereza / RMF FM

We wtorek cztery ugrupowania opozycyjne - Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050 i Lewica podpisały "pakt senacki", czyli umowę dotyczącą wspólnego startu w wyborach do Senatu. Umowa przewiduje, że opozycja w każdym ze stu senackich okręgów wystawi przeciwko PiS jednego kandydata - po to, by zwiększyć swe szanse wyborcze. Przed czterema laty podobny pakt pozwolił opozycji przejąć władzę w Senacie.

Ile mandatów uda się zdobyć w tym roku? Ile z nich może przypaść PSL? Czy Jan Filip Libicki widzi się po raz kolejny w izbie wyższej parlamentu? Czy chętnie zasiadłby w Senacie z byłym wicepremierem, mec. Romanem Giertychem albo byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem? O możliwości startu obu z nich informowały kilkukrotnie media.

Z senatorem PSL-u porozmawiamy też o ewentualnym przyszłym rządzie opozycji. Czy znany ze swoich konserwatywnych poglądów polityk chciałby wspierać gabinet na czele z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim? Jak głosowałby np. w sprawie wprowadzenia związków partnerskich czy refundacji metody in vitro?

Na środową rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na RMF24.pl, Interia.pl oraz do naszych mediów społecznościowych!