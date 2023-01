Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister funduszy i polityki regionalnej, a zarazem wiceprezes Partii Republikańskiej – Jacek Żalek. Porozmawiamy z nim m.in. na temat sporu z Brukselą wokół praworządności oraz Krajowego Planu Odbudowy. Czyje stanowisko jest mu bliższe – rządu Mateusza Morawieckiego, który dąży do porozumienia z Komisją Europejską, czy polityków Solidarnej Polski, postulujących twardy kurs wobec unijnych instytucji? Czy niepokoi go postawa prezydenta Andrzeja Dudy, który coraz silniej dystansuje się od pomysłów Prawa i Sprawiedliwości kolejnych zmian w sądownictwie? To pytania, które Robert Mazurek zada swemu gościowi.

Jacek Żalek / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM Przedstawiciela obozu rządzącego zapytamy także o stanowisko rządu niemieckiego, który w odpowiedzi na notę dotyczącą reparacji wojennych uznał sprawę za zamkniętą i poinformował, że nie zamierza podejmować negocjacji w tej kwestii. Tematem Porannej rozmowy w RMF FM będą także kontrowersje wokół "Sylwestra Marzeń" w TVP, na którym amerykańska grupa Black Eyed Peas wystąpiła w tęczowych opaskach na ramionach. Czy Jacek Żalek podziela opinie polityków Solidarnej Polski o "deprawacji" i "homopropagandzie"? Zapraszamy do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, na interia.pl oraz do naszych mediów społecznościowych tuż po godz. 8.00. Zobacz również: Komisja ds. badania wpływów Rosji niezgodna z Konstytucją? Druzgocąca opinia RPO