​Gościem środowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, z którym porozmawiamy m.in. o ubiegłotygodniowym incydencie w Komendzie Głównej Policji, kiedy to wystrzelił granatnik przywieziony z Ukrainy przez szefa policji Jarosława Szymczyka. Czy komendant główny powinien podać się do dymisji? Czy dopełniono wszelkich procedur w związku z przywiezieniem do Polski tego i innych prezentów, które gen. Szymczyk otrzymał podczas swej niedawnej wizyty w Kijowie? Czy prezydent Andrzej Duda również otrzymuje tego typu "oryginalne prezenty"? To pytania, które Robert Mazurek zada swemu gościowi.