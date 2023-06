"Stawianie jakichkolwiek warunków to jest rzecz absolutnie niewłaściwa, to są bardzo niemądre słowa. Na szczęście to też nie jest tak, że pan Anton Drobowycz wyznacza kierunki polityki ukraińskiej" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Jabłoński. Wiceminister spraw zagranicznych odniósł się w ten sposób do wypowiedzi szefa ukraińskiego IPN na temat ekshumacji zabitych podczas rzezi wołyńskiej.

Szef ukraińskiego IPN Anton Drobowycz w wywiadzie dla ukraińskiego portalu glavcom.ua uznał, że Polacy niechętnie wypełniają międzynarodowe zobowiązania. Przekazał również, iż Kijów nie pozwoli na ekshumacje zabitych podczas rzezi wołyńskiej, ponieważ Polska nie odnowiła zdewastowanego pomnika ku czci żołnierzy UPA na Podkarpaciu. Jego zdaniem, ukraińskie groby w Polsce są zagrożone, a w naszym kraju są osoby zdolne przekroczyć "czerwone linie". Paweł Jabłoński powiedział, że "to nie jest prawda".

"Ta tablica została odtworzona, ona ma inny kształt niż ta poprzednia i jak rozumiem, strona ukraińska nie jest do końca z tego zadowolona" - zauważył.

Wiceminister spraw zagranicznych wyraził przekonanie, że przeprowadzenie ekshumacji zabitych podczas rzezi wołyńskiej będzie możliwe.

"Pracujemy nad tym, żeby sytuacja zmieniała się na lepsze. Jestem optymistą widząc to, że praca idzie w dobrym kierunku, że pewne prace ekshumacyjne już się rozpoczęły" - powiedział, dodając, że "dla niego to bardzo ważna sprawa, również osobiście".

Gość Porannej rozmowy w RMF FM podkreślił, że wypowiedź szefa ukraińskiego IPN-u nie odzwierciedla stanowiska państwa ukraińskiego.

"To jest bardzo ważna rzecz - na ten moment sytuacja nie jest zadowalająca. Ja sobie kompletnie nie wyobrażam, że Ukraina nie rozwiąże tej kwestii przed wejściem do Unii Europejskiej" - powiedział.

"My Ukrainę wspieramy w obronie przed agresją rosyjską, wspieramy ją polityczne i to wsparcie ma charakter realizacji naszych własnych interesów. Tym interesem jest też to, żeby zbliżać Polskę i Ukrainę do siebie, rozwiązywać również te trudne sprawy z przeszłości. Jestem głęboko przekonany, że Ukraina to rozwiąże, a my będziemy dalej tę presję wywierać" - zaznaczył.

W tym roku przypada 80. rocznica rzezi na Wołyniu. Na pytanie Roberta Mazurka, czy prezydent Wołodymyr Zełenski powinien przeprosić za tę rzeź, Paweł Jabłoński powiedział, że "my nie chcemy jednego oświadczenia, deklaracji, jednych przeprosin".

"My chcemy, żeby ta sprawa została rozwiązana w sposób całościowy, długoterminowy. Chodzi o to, żeby przede wszystkim przeprowadzić ekshumacje, upamiętnić ofiary" - stwierdził i dodał, że polski rząd "bardzo mocno nad tym pracuje".

Tematem Porannej rozmowy w RMF FM było też zapowiedziane przez władze Prawa i Sprawiedliwości referendum w sprawie przyjęcia migrantów. Czy odbędzie się ono w dniu wyborów?

"O tym, kiedy się odbędzie, zdecyduje Sejm. Myślę, że w dniu wyborów to rozsądna propozycja. Choćby ze względu na koszty" - zauważył. "To jest gest prawny i polityczny. Prawny w takim sensie, że rząd jest zobowiązany do realizacji tego, co w referendum zostanie postanowione, zgodnie z przepisem konstytucji" - dodał.

Co jeśli Komisja Europejska nie weźmie pod uwagę wyników polskiego referendum?

"Jeżeli w Unii Europejskiej będą stosowane takie metody, że głos społeczeństwa wyrażony w formie demokratycznej będzie odrzucany, to będzie szkodliwe dla samej UE" - powiedział wiceminister spraw zagranicznych.