Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Ireneusz Raś, poseł Koalicji Polskiej i lider stowarzyszenia "Tak Polska". Naszego gościa zapytamy o to, czy nie żałuje przejścia do Koalicji Polskiej teraz, gdy do Platformy Obywatelskiej wrócił Donald Tusk. Porozmawiamy też o trudnej sytuacji imigrantów na polsko-białoruskiej granicy.

