Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Ireneusz Raś. Poseł Platformy Obywatelskiej odpowie na nasze pytania o to, czy w dwudziestą rocznicę powstania jego partii liderzy ugrupowania są w stanie poprowadzić do zwycięstwa tę formację? Raś jest przedstawicielem konserwatywnego skrzydła PO, a część komentatorów twierdzi, że działacze o poglądach prawicowych są ignorowani w partii. Czy to prawda?

