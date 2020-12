„Oczywiście, że nie (był błędem przyp. RMF FM). Był na tamten czas 2016 roku skuteczną próbą integrowania opozycji. Pamiętajmy, że dominowała wtedy w parlamencie Nowoczesna, że Komitet Obrony Demokracji był bardzo obecny. My to wszystko próbowaliśmy i skutecznie integrowaliśmy. Dzisiaj partia Nowoczesna nie jest w parlamencie, jest członkiem Koalicji Obywatelskiej, a KOD nie jest obecny w polskim życiu politycznym” – tak na pytanie o to, czy pomysł na stworzenie strategii totalnej pozycji był błędem odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Grzegorz Schetyna.

