To "nie przystoi" - tak o robieniu sobie przez niektórych posłów Koalicji Obywatelskiej selfie w czasie posiedzenia Sejmu, zorganizowanego w dobie walki z epidemią koronawirusa przy nadzwyczajnych środkach ostrożności, mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Grzegorz Schetyna. "Sytuacja jest zdecydowanie poważna. Ale jest też inna niż zwykle, więc chyba niektórzy, nie do końca czując powagę sytuacji, chcieli udokumentować swoją obecność w Sejmie w takim szczególnym momencie" - ocenił polityk. Odnosząc się do zdalnego prowadzenia obrad i głosowań, Schetyna stwierdził, że w nie "nie wierzy". "Nawet nie dostałem loginu" - ujawnił.

