Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Grzegorz Schetyna. Z posłem Platformy Obywatelskiej porozmawiamy o trwającej kampanii wyborczej.

Grzegorz Schetyna / Piotr Szydłowski / RMF FM

Czy start do Senatu to zsyłka i zemsta Donalda Tuska? Czy popieranie prawa do aborcji nadal jest warunkiem obecności na listach wyborczych PO? Czy czekają nas przyspieszone wybory? Między innymi o to Piotr Salak zapyta Grzegorza Schetynę, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

