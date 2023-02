​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie były lider PO Grzegorz Schetyna, z którym podsumujemy m.in. wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Kijowie i w Warszawie. Czy spełniły oczekiwania Polski i innych państw naszego regionu? Jakie znaczenia mają dla broniącej się blisko rok Ukrainy? Jak były minister spraw zagranicznych przyjął wtorkowe wystąpienie amerykańskiego przywódcy na Zamku Królewskim w Warszawie? To pytania, które Robert Mazurek zada swemu gościowi.

Grzegorz Schetyna / Michał Dukaczewski / RMF FM

Tematem Porannej rozmowy będzie też środowy szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki z udziałem prezydenta Bidena i sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Czy pokazał jedność Europy Środkowo-Wschodniej? Jakie są szanse na dalsze wzmacnianie wschodniej flanki Paktu Północnoatlantyckiego?

Byłego szefa MSZ zapytamy także o przeciągające się unijne negocjacje na temat 10. pakietu sankcji na Rosję. Czy wspólnota zdąży się porozumieć przed piątkową rocznicą agresji rosyjskiej na Ukrainę?

Z Grzegorzem Schetyną porozmawiamy także na temat jesiennych wyborów parlamentarnych. Czy Platforma Obywatelska bierze pod uwagę wariant, w którym to Rafał Trzaskowski, a nie Donald Tusk będzie twarzą kampanii wyborczej i kandydatem na premiera?

