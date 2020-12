Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Grzegorz Schetyna. Posła Platformy Obywatelskiej zapytamy o to, jaką strategię powinna przyjąć dziś opozycja? Czy Koalicja Obywatelska dobrze wykorzystuje potknięcia Prawa i Sprawiedliwości?

Grzegorz Schetyna / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Zapytamy też o wybór Rzecznika Praw Obywatelskich - czy jest możliwy wspólny kandydat Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego na to stanowisko? Dowiemy się, czy Grzegorz Schetyna zaszczepi się przeciwko koronawirusowi, a jeśli tak, to czy byłby gotów zrobić to publicznie?

Zapraszamy o 8.02 do RMF FM, RMF24.PL i portalu Interia.pl!