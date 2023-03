​Gościem czwartkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie Grzegorz Napieralski, były lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej. Porozmawiamy z nim m.in. o zaprezentowanym w poniedziałek przez szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska pomyśle "kredytu zero procent".

Grzegorz Napieralski / Mateusz Marek / PAP

Koncepcja, która w zamyśle Platformy Obywatelskiej ma poprawić dostęp do mieszkań, zakłada możliwość wzięcia kredytu z zerowym oprocentowaniem dla tych, którzy nie ukończyli 45. roku życia i chcieliby nabyć swoje pierwsze lokum. Pomysł krytykują zarówno politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak i Lewicy.

Czy to kolejna odsłona wyścigu PO i PiS na populizm? Czy zaprezentowany przez Donalda Tuska postulat faktycznie pomoże młodym Polakom w kupnie wymarzonego "M", czy jedynie pozwoli zarobić deweloperom? A co z tymi, którzy już mają kredyty i płacą wysokie raty? Jak im Koalicja Obywatelska chciałaby pomóc? To pytania, które Robert Mazurek zada swojemu czwartkowemu gościowi.

Z byłym przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej porozmawiamy też o przygotowaniach do jesiennych wyborów parlamentarnych. Czy planuje po raz kolejny zasiąść w gmachu przy ul. Wiejskiej? W Sejmie czy w Senacie? Czy żałuje, że nie powstała wspólna lista opozycji? A może tęskni za lewicą i to z nią chętniej widziałby się na wspólnych listach?

Grzegorza Napieralskiego zapytamy ponadto o zaprezentowaną w środę przez liderów Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego "listę wspólnych spraw" do załatwienia po jesiennych wyborach. Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz postulują m.in. powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czyli przywrócenie przesłanki, zgodnie z którą ciążę można przerwać w razie ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Następnym krokiem byłoby rozpisanie referendum na temat prawa do aborcji. KO opowiada się natomiast za dalej idącym rozwiązaniem - chce legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży. Czy w tej sprawie jest jakiekolwiek pole do porozumienia z PSL i Polską 2050?

Zapraszamy tuż po godzinie 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na RMF24.pl, Interia.pl oraz do naszych mediów społecznościowych!