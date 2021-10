"Zapowiedzi są fantastyczne. Każdy kraj chciałby być silny siłą swojej armii. Ja nie wierzę, że będzie sytuacja, w której osiągniemy ten poziom" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM gen. Mieczysław Gocuł - były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odnosząc się do zapowiedzi zwiększenia liczebności polskiego wojska do 250 tys. zołnierzy zawodowych. "Jest to niepotrzebne. Dlaczego nie 300? Dlaczego nie 500? Dlaczego nie możemy mieć największej armii w Europie? Po prostu nas nie stać na to. Żeby armia była skuteczna to nie jest istotą liczebność - istotą jest jakość. Nie stać nas na 250 tys. żołnierzy, dobrze opłaconych, dobrze wyszkolonych, dobrze wyposażonych, z dobrą infrastrukturą, ze wsparciem logistycznym, medycznym" - tłumaczył gość RMF FM.

