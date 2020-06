„Niestety nie możemy jednostronnie znieść tego VAT-u, bo to jest decyzja Unii Europejskiej” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Radosław Fogiel pytany o realizację obietnicy wyborczej Andrzeja Dudy z 2015 roku, która zakładała obniżenie podatku VAT na ubranka dziecięce.

Dopytywany o ostatnie działania polskiego rządu w tej sprawie stwierdził: Do tego trzeba zbudować ogólną zgodę europejską. Można wyjąć VAT na ubranka dziecięce, który rzeczywiście jest na poziomie niezmiennym od 2015 roku tylko, że ja jestem jednak przekonany, że na każdy przykład jestem w stanie dać dwa przykłady zrealizowanych obietnic. Zdecydowana większość programu Andrzeja Dudy została zrealizowana. Nikt nie jest idealny.





Samorząd czy rząd - kto odpowiada za żłobki?

W tym momencie wyliczeń nie znam, więc nie podam kwoty - tak na pytanie o koszty propozycji Andrzeja Dudy, który chce, by w każdej gminie powstał żłobek, odpowiedział poseł PiS.



Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości dopytywany o to, czy prezydent odpowiada za budowę żłobków przyznał: Bezpośrednio organizuje to oczywiście samorząd, no ale tak mamy skonstruowane państwo. Są samorządy i my nie będziemy ich ‘bypasować’, ale możemy stworzyć program, który przeznacza pieniądze budżetowe, dodatkowe, na budowę żłobków.

Dodał: Generalnie większość działań z ‘planu Dudy’, a przynajmniej znaczna ich część, będzie finansowania z tzw. europejskiego funduszu odbudowy (...) Musimy mieć jakiś plan, musimy wiedzieć na co je wydamy, a nie jak te pieniądze przyjdą zajmować się przez rok zastanawianiem się na co te kwotę wydać.