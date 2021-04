"W głosowaniu nad RPO wstrzymam się, ale tu nie mamy dyscypliny partyjnej" - zapowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Artur Dziambor. Dziś posłowie po raz czwarty spróbują wybrać nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. O tę funkcję ubiegają się: zgłoszony przez PiS poseł Bartłomiej Wróblewski, kandydat KO i PSL - prof. Sławomir Patyra oraz zgłoszony przez Lewicę Piotr Ikonowicz. "Z całym szacunkiem dla pana Wróblewskiego, dla jego pracy i fachowości, uważam, że absolutnie niedopuszczalne jest to, żeby RPO został czynny polityk" - stwierdził gość Roberta Mazurka. Według posła Konfederacji Adam Bodnar powinien pełnić swoją funkcję do czasu wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. "Jeżeli TK zdecyduje inaczej, to nie będzie można mówić o nim inaczej jak trybunał pisowski" - skomentował Dziambor. Wyrok TK mamy poznać po godz. 9.

Objęcia, w które pan próbował wepchnąć nas i Solidarną Polskę, to wyłącznie fakt medialny - zapewniał Dziambor. Mamy owszem wspólne punkty, czasem się zdarzy, że wspólnie głosujemy. Ale w przypadku podatków różnimy się skrajnie - podkreślał gość Roberta Mazurka. Wspólna lista, wspólny program - nie wyobrażam sobie na razie, żeby było coś takiego - stwierdził. Co do ewentualnych koalicji w przyszłym Sejmie, to nie jestem w stanie niczego wykluczyć, bo na tym polega polityka. Natomiast w tym Sejmie matematyka sejmowa nie pozwala na to, żeby myśleć o jakichkolwiek ruchach politycznych - zapewnił Dziambor.



Według niego nie będzie wcześniejszych wyborów. Panowie się teraz tam kłócą, oglądamy ten spektakl - to wszystko nie ma znaczenia, największe znaczenie ma to, że PiS od 6 lat rządzi i siedzi w spółkach Skarbu Państwa, w momencie gdyby PiS przestał rządzić, wszyscy ludzie, których wsadzili do tych spółek, straciliby pracę - tak Dziambor uzasadnił swoją opinię.



Dziambor o testach narkotykowych w Sejmie: Niech mnie badają

Nie mam żadnego problemu ze środkami pobudzającymi, moim jedynym środkiem pobudzającym są batoniki, pizze, cole, niech mnie badają - tak Dziambor ustosunkował się do propozycji Pawła Kukiza, by w Sejmie robić testy narkotykowe. Wolałbym jednak, żeby Paweł Kukiz zauważał, że niektórzy są w Sejmie dlatego, że im na czymś zależy - stwierdził poseł Konfederacji. I dodał: "posłowie mają czasem emocje, dlatego że im na czymś zależy".

Robert Mazurek pytał swojego gościa także o wczorajszy incydent z Grzegorzem Braunem. Marszałek Sejmu wykluczyła posła Konfederacji z obrad po tym, jak odmówił on założenia maseczki. Jeżeli chodzi o maseczki na terenie Sejmu, nie mamy z tym większego problemu, chociaż na każdym kroku zaznaczamy, że jest to coś, o czym powinniśmy zapomnieć. Grzegorz Braun decyduje sam, jak wolny mandat posła wykonuje - skomentował Dziambor.





