42 proc. Polaków deklaruje, że w 2020 r. przeczytało co najmniej jedną książkę. To najlepszy wynik od 2014 roku. Ale czy najwyższy od wielu lat oznacza, że dobry? Zapytamy o to Jarosława Klejnockiego, dyrektora Muzeum Literatury w Warszawie, gościa Porannej rozmowy w RMF FM. Dowiemy się, czy i jak pandemia wpłynęła na nasze wybory czytelnicze. Co dziś najchętniej czytamy oraz jak pod względem czytelnictwa wypadamy na tle innych krajów?

