„Wydaje mi się, że ta trauma, która dotknęła nas wszystkich po dramatycznych wydarzeniach w Gdańsku, jest takim momentem, który może spowodować refleksję, nie tylko u polityków, ale właśnie u ludzi mediów i u nas wszystkich. Oby było tak, że coś dobrego po tej traumie się wydarzy, jeśli chodzi o życie publiczne w Polsce” – mówi w Porannej rozmowie w RMF FM szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Michał Dworczyk / Jakub Rutka / RMF FM

Wideo youtube



Robert Mazurek RMF FM: Panie ministrze dzień dziadka to nie pana święto i rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, którą i ja pamiętam jak przez mgłę to też nie pana święto.

Michał Dworczyk: To prawda ja tez nie bardzo pamiętam, byłem dosyć młody w tamtym czasie.

Ale są dzisiaj urodziny Zygmunta Nowakowskiego i ja muszę wszystkim kibicom Cracovii to powiedzieć to był człowiek, który powiedział "Pochowajcie mnie na polu karnym Cracovii, nawet po śmierci będę jej bronił" więc wszystkim kibicom prastarej Cracovii składam życzenia w dniu święta. A teraz może o nienawiści porozmawiajmy - dobrze?

Bardzo proszę.

"To była miłość, a teraz czas na nienawiść. Niech to będzie moment przełomu. Apeluje do wszystkich ludzi mediów, ludzi kultury, uczyńmy nasze życie publiczne lepszym, a debatę publiczną spokojniejszą, mądrzejszą i pełną szacunku do siebie". Te piękne słowa wygłosił Mateusz Morawiecki.

To prawda w ostatni weekend premier zwrócił się z takim przesłaniem. Wydaje mi się, że ta trauma, która dotknęła nas wszystkich po dramatycznych wydarzeniach w Gdańsku jest takim momentem w który może spowodować refleksję, nie tylko u polityków, ale także u ludzi mediów. U nas wszystkich i oby było tak, że coś dobrego po tej traumie się wydarzy, jeśli chodzi o życie publiczne.

Wkrótce cała treść rozmowy