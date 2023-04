80 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku, wybuchło powstanie w getcie warszawskim i to właśnie temu wydarzeniu oraz jego jutrzejszym obchodom poświęcona będzie środowa Poranna rozmowa w RMF FM. Z historykiem, dr. Mikołajem Mirowskim porozmawiamy między innymi o tym czego Polacy i społeczność międzynarodowa mogą dowiedzieć się dzięki obchodom 80-lecia wybuchu powstania w stołecznym getcie. Dlaczego zryw ten przez wiele lat po II wojnie światowej był właściwie zapomniany w naszym kraju? Warszawa to przecież miasto dwóch powstań.

Pomnik Bohaterów Getta w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

Z okazji środowej rocznicy do stolicy przyjadą prezydenci: Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz Izraela Izaak Herzog. Jakie są obecnie relacje polsko-izraelskie? Czy w Jerozolimie słusznie oprotestowano aneks do umowy regulującej sporne od kilku lat kwestie dotyczące wycieczek? Oburzenie historyków i komentatorów wywołała lista miejsc, które strona polska poleca do odwiedzenia przez izraelskie wycieczki. Chodzi o miejsca upamiętniające Żołnierzy Wyklętych, z których część - jak wskazują badacze - uczestniczyła w mordowaniu Żydów.

