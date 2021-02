Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie dr Michał Sutkowski. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych odpowie na pytania dotyczące ostatniego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Czy zaczynamy się w Polsce mierzyć z trzecią falą zachorowań? Jak powinniśmy podejść do ewentualnego wprowadzania obostrzeń?

Dr Michał Sutkowski / Tomasz Gzell / PAP

Z naszym gościem porozmawiamy też o nieoczekiwanym pozytywnym skutku pandemii. Wygląda na to, że obecny sezon grypowy jest jednym z najlżejszych od lat. Co na to lekarze?

Zapraszamy do słuchania i oglądania Porannej rozmowy Roberta Mazurka w RMF FM i na RMF24.pl w piątek o 8:02!