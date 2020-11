​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie dr Michał Sutkowski. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych odpowie na nasze pytania o realia walki z epidemią na poziomie POZ-ów.

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski / Tomasz Gzell / PAP

Czy lekarze rodzinni są przeciążeni pracą? Dlaczego w ostatnim czasie wystawiają mniej skierowań na testy? Czy najgorsze jeśli chodzi o pandemię już za nami? A jeśli tak, to czy do przychodni wrócą pacjenci, którzy teraz boją się przyjść do lekarza w obawie przed zakażeniem Covid-19?

Zapraszamy do słuchania i oglądania Porannej rozmowy Roberta Mazurka w RMF FM i na RMF24.pl w czwartek o 8:02!

/ RMF FM