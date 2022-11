​Gościem wtorkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie dr Artur Zaczyński, zastępca dyrektora ds. medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Po co Centralny Szpital Kliniczny ma się stać instytutem? Co zyskają na tym pacjenci? Ile prawdy jest w komentarzach prasy, że rządzący szykują sobie w ten sposób luksusową placówkę leczniczą? To pytania, które Robert Mazurek zada jutro swemu gościowi.