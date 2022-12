​Gościem wtorkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz. Czy będzie dalej pracować kadrą i poprowadzi Biało-Czerwonych w eliminacjach do Euro 2024 w Niemczech? Jakie ma relacje z piłkarzami? Ile jest prawdy w doniesieniach medialnych o jego konflikcie z rzecznikiem PZPN Jakubem Kwiatkowskim? To pytania, które Robert Mazurek zada swemu gościowi.

Czesław Michniewicz / Frank Hoermann/SVEN SIMON / PAP/EPA

Czesława Michniewicza poprosimy także o ocenę występu reprezentacji na zakończonych w niedzielę mistrzostwach świata w Katarze. Jak odpowie na krytykę, także ze strony prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, że kadra pod jego wodzą grała mało ofensywnie i mało odważnie?

