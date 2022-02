"Myślę, że to była ostatnia nauka zdalna, nie ma na horyzoncie żadnych przeszkód, które uniemożliwiałyby naukę stacjonarną. Ta nauka zdalna, która się kończy, była incydentem" - zapewniał w Porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Dziś do szkół wrócili wszyscy uczniowie z 11 województw, w 5 województwach do końca tygodnia trwają jeszcze ferie zimowe.

Robert Mazurek dopytywał swojego gościa o sytuację w Zjednoczonej Prawicy po ogłoszeniu przez TSUE wyroku ws. mechanizmu łączącego fundusze europejskie z poszanowaniem praworządności. Po tej decyzji Solidarna Polska ostro krytykuje premiera Mateusza Morawieckiego i ministra ds. UE Konrada Szymańskiego. Nie widzę w SP nikogo, kto by porzucał koalicję Zjednoczonej Polski i oddawał władzę opozycji. Mają nieco inny punkt widzenia na sposób postępowania z UE, która tak czy inaczej naszym zdaniem działa niepraworządnie, niedemokratycznie, niezgodnie z prawem. Natomiast czysta polityka w wykonaniu UE wymaga również czystej polityki z naszej strony - tak Przemysław Czarnek komentował ostre wypowiedzi prezesa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Rozumiem zdanie Solidarnej Polski, nie zgadzam się z nim, ale nie mam najmniejszej wątpliwości, że nasi przyjaciele z Solidarnej Polski są lojalnym członkiem Zjednoczonej Prawicy i oby tak pozostało - mówił szef MEiN.

Czy zatem według Przemysława Czarnka Konrad Szymański powinien odejść? Nie mam złego zdania nt. Konrada Szymańskiego, natomiast tego rodzaju decyzje zapadną na pewno na szczeblu pan prezes Jarosław Kaczyński, pan prezes Zbigniew Ziobro - stwierdził nasz gość.

W Porannej rozmowie powrócił też temat chaosu związanego z Polskim Ładem. Niedociągnięcia w zakresie podatkowym Polskiego Ładu muszą być natychmiast usunięte, to na pewno jest coś, co jest uciążliwe dla przedsiębiorców. Ministrem finansów jest pan premier, uważam to za najlepsze rozwiązanie, bo trzeba jak najszybciej naprawić to, co zostało niedociągnięte w tej reformie podatkowej - skomentował minister.

Dopytywany o to, co prezydent zrobi z "lex Czarnek", szef MEiN stwierdził: "Co miałem zrobić ws. Lex Czarnek, to zrobiłem, na to, co będzie dalej, nie mam wpływu". Mam nadzieję, że pan prezydent doskonale wie, o co chodzi w tej ustawie i wie, że ci, którzy przychodzą z postulatami typu "nie chcemy urzędników w szkołach", po prostu nie mówią o tej ustawie, która jest uchwalona - dodał minister.

Wkrótce całość spisanej rozmowy.