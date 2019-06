„Polityka jest grą zespołową, a więc każdy w tej naszej biało-czerwonej drużynie ma swoją rolę do wypełnienia. Na pewno mocnym punktem będzie Elżbieta Witek. Ma duże doświadczenie: była szefem gabinetu premiera, była rzecznikiem rządu. Zna pracę Rady Ministrów od środka (…). Myślę, że ma dużo większe doświadczenie rządowe niż pani Teresa Piotrowska, kiedy odbierała tekę MSWiA w rządzie Platformy” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Ryszard Czarnecki pytany o oczekiwania wobec nowych członków rządu Mateusza Morawieckiego.

Robert Mazurek, RMF FM: Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, wybrany po raz kolejny, w naszym studiu. Kłaniam się.

Ryszard Czarnecki: Witam pana, witam państwa. Po raz czwarty. Dziękuję tym, którzy głosowali na mnie.

Po raz czwarty i za każdym razem z innego okręgu.

To prawda. Teraz Warszawa - prestiżowo.

Partia rzuciła na każdy już odcinek.

O 40 tys. głosów więcej niż Robert Biedroń.

O objeżdżaniu całego świata porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy. Najpierw o rekonstrukcji rządu. Przełomu nie było, bo też nikt nie zapowiadał, że będzie. Czy z którymś z tych nowych ministrów wiąże pan jakieś swoje szczególne oczekiwania?

Polityka jest z grą zespołową. Każdy w tej naszej drużynie biało-czerwonej ma swoją rolę do wypełnienia. Na pewno mocnym punktem będzie pani minister Elżbieta Witek. Ma duże doświadczenie...

Ale z MSW raczej nie.

Była szefem gabinetu premiera, była rzecznikiem rządu. Zna pracę Rady Ministrów od środka.

Była rzecznikiem partii, a nie rządu. Ale mniejsza z tym.

Warto podkreślić, że np. w systemie brytyjskim bardzo często się zdarza, że ministrowie w ramach gabinetu zmieniają teki... Myślę, że ma znacznie większe doświadczenie rządowe niż pani Teresa Piotrowska, kiedy obejmowała tekę MSW w rządzie Platformy.

Nie jestem pewien, czy akurat zestawianie Elżbiety Witek z Teresą Piotrowską to jest przysługa dla Elżbiety Witek. Jeżeli chciał pan nam skleić te dwie panie to się panu udaje.

Chciałem pokazać, że ma dużo większe atuty w ręku pani minister Witek niż poprzedniczka.

Nie jestem przekonany. Zdaje się, że pani Piotrowska była wcześniej wojewodą. Na administracji zapewne się znała.

Mniejsza z tym. Ja chcę spytać o Elżbietę Witek w innym kontekście. To właśnie pani poseł - pani minister teraz - mówiła, że ona przychodzi do tego resortu się uczyć.

Pani minister Witek jest bardzo sprawnym administratorem. Ma doświadczenie rządowe. Jak spotkamy się za parę miesięcy - jeżeli się spotkamy - to będzie pan ją chwalił.

To znaczy, że pan wierzy w minister Witek bardziej niż ona sama w siebie.

Nie. Jest osobą skromną i pokorną, stąd właśnie takie nierozbudzanie oczekiwań. Myślę, że będzie sprawnym minister. Jestem o tym przekonany.

Ale czy człowieka np. od kontroli należy stawiać na czele ministerstwa finansów?

A może to jest tak, że jest to uhonorowanie osoby, która była odpowiedzialna za KAS - Krajową Administrację Skarbową - a także skarbówka swoimi działaniami doprowadziła do tego, że mamy dużo bardziej szczelny budżet. To jest pewien taki sygnał.

To może dajmy mu order? Nie jestem pewien, czy należy ludzi nagradzać akurat stanowiskami.

To jest człowiek, który w resorcie finansów jest od 4 lat. Zna resort od środka. Zna wszelkie mechanizmy. Jest to człowiek, który potrafi łatać dziury budżetowe - tym bardziej też potrzebny teraz.

Ja bym chciał oczywiście powiedzieć: panie ministrze, ja pana bardzo doceniam. Proszę nie nasyłać na mnie kontroli skarbowej. Ja jestem niewinny. Ale mówiąc poważnie...





