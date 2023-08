„Nie widziałem, ale słyszałem białoruskie śmigłowce. One przeleciały jakieś 200 metrów od mojego domu. To mnie nie zaskoczyły, bo tutaj ciągle latają śmigłowce. Nie zwróciłem na to uwagi” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Włodzimierz Cimoszewicz. Europarlamentarzysta przyznał jednak, że jego sąsiedzi zwrócili uwagę na śmigłowce. „Zwłaszcza w pierwszym dniu, kiedy przez kilka czy kilkanaście godzin polskie władze twierdziły, że do naruszenia granicy nie doszło, a ludzie widzieli te helikoptery nad sobą”. Jego zdaniem za chaos informacyjny odpowiada system. „Coś tu ewidentnie nie funkcjonuje. Mimo zapewnień, że polska przestrzeń powietrzna jest bezpieczna, że wszystko jest dobrze zorganizowane. To nie jest pierwszy przypadek” – mówił.