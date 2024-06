„Jakiż to był triumfalizm, jakiż to był nokaut – wygadywał sam król Europy, Donald Tusk” – tak komentarze do wyników eurowyborów, wygłaszane w niedzielę po zamknięciu lokali wyborczych, ocenił Joachim Brudziński z PiS. „Poszliśmy praktycznie na remis” – dodał gość Porannej Rozmowy w RMF FM, porównując wyniki KO i PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Choć jednocześnie przyznał: „Wygrała Platforma Obywatelska”. Oba te ugrupowanie dzieli jeden punkt procentowy.