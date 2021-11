Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Bogusław Sonik, poseł Platformy Obywatelskiej. Naszego gościa zapytamy o to, jakie wątpliwości do nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej mają posłowie Koalicji Obywatelskiej. Chcą oni odrzucenia noweli w pierwszym czytaniu. Zapytamy również o polityczne konsekwencje kryzysu na granicy polsko-białoruskiej i porozmawiamy także o tym, kiedy nastąpią zmiany w składzie zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej.

Bogusław Sonik, poseł Platformy Obywatelskiej gościem Roberta Mazurka / Karolina Bereza / RMF FM

Zapraszamy o 8.02 do FMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do naszych mediów społecznościowych, a także do portalu Interia.pl

/ Grafika RMF FM