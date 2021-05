Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł PO Bogusław Sonik. Z naszym gościem porozmawiamy o kryzysie w Platformie Obywatelskiej po wyrzuceniu z partii posłów - Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego oraz opuszczeniu szeregów ugrupowania przez europosłankę Różę Thun.

Bogusław Sonik / Grzegorz Momot / PAP

Czy te decyzje doprowadzą do rozłamu w partii? Czy w Platformie jest jeszcze miejsce dla konserwatystów? Czy Borys Budka powinien ustąpić ze stanowiska szefa PO?

O to wszystko zapytamy we wtorek o 8:02 - zapraszamy do RMF FM, RMF24.PL i portalu Interia.pl!