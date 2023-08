„Dzisiaj oficjalnie będziemy prezentować pakt senacki. Udało się. Po dobrych wszędzie będziemy mieli wspólnych kandydatów” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Borys Budka. Wiceprzewodniczący PO odniósł się też do braku Romana Giertycha na listach opozycji. „Tak wspólnymi siłami uzgodniono. Przez niektórych był blokowany” – tłumaczył i dodał: „Mamy świetnych kandydatów do Senatu, to są wybitne postaci polskiej polityki, ale również nauki. Będziemy je przedstawiać. To są naprawdę ludzie, którzy wiele dobrego wniosą do polskiej polityki”.